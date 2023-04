Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 20. April 2023?

In der Sendung am 20. April 2023 um 22.15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: "Großoffensive oder Endlos-Krieg – schafft die Ukraine die Wende?" Anlass ist das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein am Freitag, den 21. April 2023. Bei dem Treffen wird es um Panzer, Jets, Munitionsnachschub und um die mehr als 100 US-Geheimdokumente gehen, die an die Öffentlichkeit geraten sind. Die „Leaks“ aus dem Januar stellen die Lage der ukrainischen Armee nochmal deutlich pessimistischer dar und sie sind ein Vertrauensbruch. Für die Talkrunde um Maybrit Illner stehen so verschiedene Fragen zur Diskussion: Was bedeuten die Leaks für die geplante Frühjahrs-Offensive der Ukraine? Wie dringend benötigt sie die zugesagte militärische Hilfe und planbaren Nachschub? Wird der Westen liefern oder wieder zögern? Und welche Rolle spielt jetzt Deutschland? Hierzu hat Maybrit Illner fünf fachkundige Gäste eingeladen.