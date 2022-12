Politik-Talkshow im ZDF Das sind die Gäste bei Maybrit Illner am Donnerstag, 8. Dezember

In der Sendung am 8. Dezember 2022 lautet das Thema des Polittalks: „Krieg, Winter, Waffen – ist die Zeit reif für Verhandlungen?“ Dabei wird es in der Sendung um den Russland-Ukraine-Konflikt gehen, in dem Kälte und Frieren die neuesten Waffen Putins geworden sind. Wie wird der Krieg unter diesen Umständen verlaufen und was braucht die Ukraine jetzt?