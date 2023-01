Politik-Talkshow im ZDF Das sind die Gäste bei Maybrit Illner am Donnerstag, 26. Januar 2023

In der Sendung am 26. Januar 2023 um 22.15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: „Deutsche Panzer gegen Russland – notwendig, aber gefährlich?“ Dabei wird es in der Sendung um die Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine gehen. Was bewirken die Kampf-Panzer im Russland-Ukraine-Krieg?