Politik-Talkshow im ZDF Das sind die Gäste bei Maybrit Illner am Donnerstag, 12. Januar 2023

In der Sendung am 12. Januar 2023 um 22.15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: „Panzerwende in Berlin – wo sind jetzt die roten Linien?“ Dabei wird es in der Sendung um die Schützenpanzer „Marder“, die aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden. Was von Olaf Scholz im vergangenen Jahr als „furchtbare Eskalation“ bezeichnet wurde, soll nun also im März Realität werden. Was hat den Kanzler und die Bundesregierung zum Umdenken bewegt?