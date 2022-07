Politik-Talkshow im ZDF : Bundeskanzler Scholz zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 7. Juli

Maybrit Illner (Archiv). Foto: Christian Schoppe / ZDF

Berlin Maybrit Illners gleichnamige Talk-Show ist eine der gefragtesten des Landes. Hier listen wir auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Maybrit Illner gehört zum Urgestein der deutschen Politik-Talkshows. Seit über zwanzig Jahren moderiert sie im ZDF. Jede Woche beschäftigt sie sich von 22.15 bis 23.15 Uhr mit Themen, die Deutschland bewegen und sucht mit ihren Gästen einfache Antworten auf komplexe Fragen.

In der letzten Sendung vor der Sommerpause am 7. Juli 2022 lautet das Thema des Polittalks: „Krieg, Corona, Klima – eine Krise zu viel, Herr Kanzler?“ Dabei wird es in einer Sondersendung um die Inflation in Deutschland, die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg gehen. Schafft unsere Politik diese Krisen?

Das ist der Gast zu diesem Thema:

Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD). Er wird sich in der Sendung den Fragen und der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland stellen.

Maybrit Illners erste Sendung wurde am 14. Oktober 1999 ausgestrahlt. Bis 2007 hieß das Format „Berlin Mitte“, wurde dann aber umbenannt und um eine Viertelstunde verlängert. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hielt Illner die Spitzenposition unter den Polittalks im deutschen Fernsehen. Im Schnitt schalteten 3,28 Millionen Zuschauer jeden Donnerstag um 22.15 Uhr ein – der höchste Wert seit Bestehen der Sendung. Im Jahr 2020 moderierte Illner auch einige Sonderausgaben unter dem Titel „Maybrit Illner - Corona spezial“.

Illner wurde 1965 in Ost-Berlin geboren und in der DDR zur Redakteurin ausgebildet. Nach einigen Jahren beim ZDF-Morgenmagazin bekam sie ihre eigene Sendung. Für ihre kritische und unabhängige Berichterstattung gewann sie viele Preise, unter anderem den Bambi, den Deutschen Fernsehpreis und die Goldene Kamera. 2019 erhielt Illner allerdings auch den Negativpreis „Goldene Kartoffel“, der von der Organisation „Neue Deutsche Medienmacher*innen“ vergeben wird. Der Grund: In ihrer Sendung werde ein „verzerrtes Bild vom Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland“ gezeichnet, unter anderem sei die Gästeauswahl diskriminierend, hieß es in der Begründung.

In ihrer langjährigen Karriere moderierte Maybrit Illner, bis auf die Sommerpause, fast ununterbrochen ihre Show. In den vergangenen 22 Jahren musste sie nur drei Mal aussetzen – das erste Mal 2017 krankheitsbedingt und das zweite Mal 2018 wegen eines Trauerfalls in ihrer Familie. Am 17. März 2022 konnte sie kurzfristig wegen eines positiven Corona-Tests die Sendung nicht leiten. In allen drei Fällen wurde sie vertreten.

