TV-Nachlese zu „Illner“ : „Das wäre das Szenario, wo einer siegt und einer verliert“

Die Talkrunde bei „Maybrit Illner“ am 28. April 2022. Foto: ZDF

Panzerschlachten, Scholz’sche Zeitenwende, der Korridor der Alliierten: Bei „Maybrit Illner“ dreht sich alles um Waffenlieferungen. In der Diskussion über Militärhilfe für die Ukraine schält sich aber auch die Schlagkraft von Worten heraus.

Am Donnerstagabend hat die Redaktion der Talkshow „Maybrit Illner“ das Thema „Schwere Waffen für Kiew – warum schwenkt Berlin jetzt um?“ vorgegeben.

Die Gäste:

Robert Habeck (Grüne), Vizekanzler und Wirtschaftsminister

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

Friedrich Merz (CDU), Parteivorsitzender

Sabine Fischer, Russland- und Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik

Melanie Amann, Journalistin

Ben Hodge, US-Generalleutnant a.D.

Darum ging’s:

Um Waffenlieferungen in die Ukraine.

Der Talkverlauf:

Deutschland will jetzt doch Panzer an die Ukraine liefern. Das beschäftigt die Talkrunde bei „Maybrit Illner“. „Gestern war eine solche Panzerlieferung noch Auslöser für einen möglichen Atomkrieg, gar den dritten Weltkrieg, jetzt liefern wir Geparden“, sagt Moderatorin Maybrit Illner mit Blick auf Äußerungen von Bundeskanzler Scholz. Nun soll der zugeschaltete Vizekanzler Robert Habeck erklären, was es damit auf sich hat. Habeck redet aber erst einmal über den Geisteszustand des russischen Präsidenten: „Putin handelt nicht mehr wirklichkeitsbezogen.“ Gleichzeitig verfüge er über Atomwaffen. Das sei ein „bedrohliches Szenario“.

Nach Ansicht des Wirtschaftsministers wird die deutsche Leistung in puncto Waffenlieferungen deshalb international auf den Prüfstand gestellt, weil das Land eine starke Rüstungsindustrie habe. Zweitens sei der russlandfreundliche Kurs Deutschlands in der Energie- und Wirtschaftspolitik für die besondere Aufmerksamkeit verantwortlich. „Wir starten im Minus“, resümiert Habeck. „Deshalb haben wir eine größere Bringschuld in der Erwartung der Ukrainer.“

Als einen Hintergrund für den Sinneswandel der Bundesregierung in Bezug auf Waffenlieferungen führt Habeck an, der Krieg habe sich taktisch verändert, „weg vom Häuserkampf, hin zu Panzerschlachten“. Zudem bewege sich Deutschland sich mit seinen Waffenlieferungen „ungefähr im Korridor der Alliierten“. Die anderen Länder lieferten auch keine eigenen Kampfpanzer, also solche westlicher Bauart. „Auch die Amerikaner haben noch keine amerikanischen Panzer dorthin geliefert“, sagt Habeck.

Lesen Sie auch Schlagabtausch zwischen Merz und Klingbeil : Ampel und Union streiten trotz Einigung auf Waffenlieferantrag weiter

Das kommt bei der Opposition indes nicht gut an. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bezeichnet die Argumentation, Deutschland liefere wie die anderen, als „Nebelkerze“. „Die Amerikaner liefern mehr als die Europäer zusammen“, sagt er. Merz‘ Konterpart bei der SPD wird es mit der Zeit müde, auf die Details hinzuweisen: Es gehe um schwere Waffen westlicher Bauart. „Nennen Sie mir das Land, das westliche Panzer vor Deutschland geliefert hat“, fordert Lars Klingbeil schließlich. Darauf gibt es dann keine Antwort.

Klingbeil stört sich zudem daran, dass die Vorzüge des Ringtauschs etwa mit Marder-Panzern unter den Tisch fallen. „Übersetzt heißt das, dass andere osteuropäische Länder sowjetische Panzer liefern können, die sofort eingesetzt werden können, nicht erst in drei Monaten.“ Das wäre ihm lieber, als die Marder in Deutschland zu ertüchtigen und dann in mehreren Monaten in die Ukraine zu schicken.

Einig sind sich Klingbeil und Merz in einem anderen Punkt: Es sei gut, dass nun Klarheit in der Frage der Lieferung schwerer Waffen herrsche und auch der Bundestag dabei miteinbezogen worden sei. Die Journalistin Melanie Amann glaubt, dass „die Olaf Scholz’sche Zeitenwende eingeläutet wurde durch den enormen internationalen Druck und durch die Beobachtung, wie der Krieg sich verändert hat“. Den Antrag der Union sieht die Journalistin als zusätzlichen innenpolitischen Faktor. Merz habe Scholz vor sich hergetrieben, wie es eben Aufgabe eines Oppositionsführers sei.

Im Laufe der Sendung füllt Merz diese Rolle mit beißender Kritik an Scholz. „Dass der Bundeskanzler in diesem Zusammenhang vom Dritten Weltkrieg und einem Atomkrieg spricht, halte ich für unverantwortlich“, sagt er.

Klingbeil beharrt darauf, dass Scholz‘Argument weiterhin seine Berechtigung hat. „Die Gefahr ist ja real da“, sagt der SPD-Politiker und bezieht sich auf eine mögliche Eskalation durch Putin und eine mögliche Einbeziehung der Nato-Staaten in den Konflikt. „Und die Menschen in diesem Land haben Angst davor“, sagt Klingbeil.

Die Russland- und Osteuropaexpertin Sabine Fischer teilt diese Angst. „Aber dieser russische Angriff und die damit verbundenen russischen Ziele, die machen in der Ukraine nicht halt“, sagt sie. Es gehe um eine Neuordnung europäischer Sicherheit nach russischen Vorstellungen. Und je erfolgreicher Russland mit seiner Aggression sei, desto größer werde das Problem auch für Deutschland. Dennoch teilt Fischer die Einschätzung, die Nato dürfe nicht zur Kriegspartei werden. Stattdessen sieht sie drei Säulen der europäischen Politik in diesem Konflikt: Sanktionen, Waffenlieferungen und Diplomatie. Fischer beklagt, dass Letztere zuletzt in den Hintergrund getreten sei.

Merz indessen bleibt bei seiner Kritik an Scholz. „Nicht nur die Kommunikation, die ganze Strategie dieser Bundesregierung stimmt hinten und vorne nicht.“ Er hoffe aber, der Bundeskanzler bleibe jetzt bei seiner Linie. Daraufhin will Maischberger von Merz wissen, wie geschlossen denn die Reihen der Union seien. Schließlich habe CSU-Chef Markus Söder eben erst die Sorge geäußert, dass sich Deutschland in den Ukraine-Krieg hineinziehen lasse. Merz verweist auf die Einstimmigkeit des Unions-Antrags. An diesem Punkt will die Journalistin Melanie Amann von Merz wissen, wieso er den Kanzler in seiner Bundestagsrede so „filetiert“ habe, obwohl doch gerade ein gemeinsamer Antrag von Union und Bundesregierung vorgestellt worden war. Merz zieht sich darauf zurück, er habe etwas dazu sagen müssen, wie dieser gemeinsame Antrag zustande gekommen sei.

Amann sieht das Problem mit der Abstimmung im Bundestag nicht als gelöst an. „Ich fürchte, dass wir dieselbe Debatte nächsten Monat wieder haben werden, nur bezüglich anderen Kriegsgeräts.“ Die Journalistin beklagt, dass sie von den Regierungsgästen in der Talkrunde mehr über Strategien gehört habe als von Bundeskanzler Scholz in der gesamten Phase.

An einem anderen Punkt tauchen erneut rhetorische Fragen auf. Ebenfalls auf Uneinigkeit in der Ampel angesprochen, betont Wirtschaftsminister Habeck zwar, die Regierungskoalition verfolge die gleichen Ziele. Ganz genau wie Finanzminister Christian Lindner (FDP), der eine Ertüchtigung der Ukrainer zum Sieg fordert, möchte sich Habeck aber nicht ausdrücken. „Russland darf nicht gewinnen, und die Ukraine darf nicht verlieren“, sagt er.

„Sieg“ und „Niederlage“ hält auch die Osteuropaexpertin Fischer für problematische Begriffe. „Wir müssen genau definieren, was ein Erfolg der Ukraine sein kann in diesem Krieg und was ein Erfolg Russlands sein kann in diesem Krieg“, sagt sie. Nach Merz‘ Ansicht müsse das Ziel ein „Stopp“ sein. Man müsse Putin zwingen, den Krieg zu beenden, das Land freizugeben und den Ukrainern das Recht auf Selbstbestimmung zurückzugeben. Da allerdings hakt Fischer ein: „Das wäre das Szenario, wo einer siegt und einer verliert.“

Der zugeschaltete Ex-Generalleutnant Ben Hodges äußert sich dann zum deutschen Engagement aus internationaler Sicht. „Natürlich sähen wir es gern, dass unser wichtigster Verbündeter weiterhin eine Führungsrolle in Europa einnimmt“, sagt der frühere Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa. Hodges begrüßt die Entscheidung für die Lieferung von schweren Waffen. Gleichzeitig findet er, dass Deutschland nicht genug Anerkennung für andere Leistungen bekäme. „Tatsächlich wurde schon viel getan“, sagt Hodges und verweist dabei etwa auf Munitionslieferungen. Der US-Generalleutnant gibt Klingbeil recht: Es gebe kein Infanteriefahrzeug amerikanischer Bauart in der Ukraine.

„Ich habe durchaus Verständnis für die Diskussion, die in der Koalition geführt wurde“, sagt Hodges und verweist darauf, dass auch der US-Präsident darüber diskutiert habe, Stinger zur Verfügung zu stellen – und das seien tragbare Waffen. „Wir haben sehr viel Zeit damit vergeudet zu entscheiden, was geliefert werden soll“, sagt der Amerikaner.

Als Nato-Berater für Logistik räumt er Probleme dabei ein, Waffenlieferungen schnell in die Ukraine zu schaffen. Es müsse alles von Ukrainern in Nachbarländern abgeholt und dann an die meist mehrere hundert Kilometer entfernte Front gebracht werden. Darauf sei die Logistik der ukrainischen Streitkräfte nicht ausgelegt. Hodges äußert sich aber zuversichtlich, dass sich dies mit der Zeit verbessern werde.

Fischer schlägt unterdessen eine Bresche für Symbolik und politische Signale im Zusammenhang mit der Panzerfrage. Zwar habe Deutschland im Vergleich zu seinem wirtschaftlichen Status nur sehr wenig militärisch zu bieten. Trotzdem sei es enorm wichtig, dass die vorhandenen Geräte hergegeben würden. Fischer glaubt zudem an eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. „Dann wird es ganz stark davon abhängen, wie stark die Ukraine militärisch ist, welche Erfolge sie erzielt hat.“

(peng)