TV-Nachlese zu „Illner“ „Das ist eigentlich eine eher deeskalierende Rhetorik, selbst von Putin“

Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil definiert den Friedensbegriff seiner Partei als „militärische Stärke plus Diplomatie“. Hingegen versteht er den Friedensbegriff der AfD und des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als „Einknicken vor Putin“. So sehr Klingbeil das Thema „Frieden“ offenbar am Herzen liegt: Die Verluste der SPD bei der Europawahl erklärt er nicht mit der Unterstützung für die Ukraine, sondern damit, dass seine Partei andere Themen vernachlässigt hat. „Wenn ein Rentenpaket dreimal von der Tagesordnung des Kabinetts abgesetzt wird, dann ist das etwas, das Menschen tief verunsichert“, so der SPD-Vorsitzende.