Armin Laschet bei „Maybrit Illner“ : „Die Leute sollen an die frische Luft!“

Düsseldorf Als Talkgast erklärt Laschet, warum er sich für ein Kontaktverbot entschieden hat. Dabei fragt die Moderatorin auch nach, ob es in der Telefonkonferenz zwischen den Ministerpräsidenten tatsächlich laut geworden ist.

Mit harten Regeln war der bayrische Ministerpräsident Markus Söder bereits am Freitag vorgeprescht, obwohl die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung am Sonntag über ein gemeinsames Vorgehen beraten wollten. In der Telefonkonferenz soll es dann zwischen Söder und Laschet laut geworden sein – und danach fragt Moderatorin Maybrit Illner nun Laschet auf den Kopf zu. „Es ist nicht laut geworden, es ist engagiert diskutiert worden“, sagt Laschet und betont, dass am Ende eine gemeinsame Position herausgekommen sei. Überhaupt zeigt er sich erfreut, wieviel Zusammenhalt er bei seiner Arbeit erlebt – etwa bei Gesetzen, die in erster oder zweiter Lesung „durchgehen“.

Auch Vizekanzler Olaf Scholz lobt das Ergebnis des Gesprächs mit den Ministerpräsidenten. Allerdings findet er auch, in dieser Situation solle man nicht jemandem Vorwürfe machen, weil er Entscheidungen trifft. „Es ist manchmal auch gut, ein paar Stunden nachzudenken“, kontert Laschet. Später wird die Psychologin Ulrike Lüken in dasselbe Horn stoßen. Sie vergleicht die Lage mit dem Bezwingen des Himalaya: Bergsteiger würden dabei auf jeder Basisstation innehalten und Gesundheit sowie äußere Umstände prüfen, ehe sie entscheiden, wie es weitergeht.

Doch zunächst erinnert Laschet daran, dass deutsche Politiker seit Wochen „massiv in Grundrechte eingreifen“, etwa in die Bewegungs-, Gewerbe- und Religionsfreiheit. Das erfordere ein Abwägen, was in der Situation verhältnismäßig sei. So kommt die Runde auch auf die Diskussion um eine Handyortung zu sprechen. Scholz berichtet, beim Gesetzespaket dieser Woche sei dies noch kein Thema. Diese Art der Überwachung werde erst interessant in einer Phase, „wo wir alles wieder aufmachen“.