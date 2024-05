TV-Nachlese zu „Illner“ Reul stellt Parteispende von Schleuserchef als „ganz normal“ dar

Mansour weist darauf hin, dass Dialogangebote häufig abgelehnt worden seien. Manche jüdische Studierende hätten sich nach dem 7. Oktober zudem nicht mehr an die Uni getraut. Den Führungskräften an manchen Universitäten wirft der Extremismusexperte deshalb vor, nicht genug Haltung gezeigt zu haben. An diesem Punkt mahnt die Journalistin Mekhennet erneut Differenzierung an: Nicht jeder Student, der protestiere, sei Islamist oder hasse Israel. Vielen ginge es um die zivilen Opfer im Gazastreifen. Mekhennet warnt davor, diese jungen Menschen in die Hände von extremistischen Rekrutierern zu verlieren und empfiehlt: „Ich glaube, man muss ein Gesprächsangebot machen und teilweise vielleicht auch den Geschichtsunterricht anders lehren, weil anscheinend nicht das angekommen ist, was in unserer Generation noch angekommen ist.“