RTL-Wetterexpertin hört auf : Maxi Biewer tauscht Wetter-Studio gegen Segelboot

Berlin Rund 30 Jahre lang hat Maxi Biewer dem TV-Publikum Regen, Graupel und Heiterkeit vorhergesagt. Am Montagabend teilte der Sender RTL mit, dass die Wetterexpertin sich nun anderen Plänen widmet.

Demnach will Biewer zunächst mit einem Segelboot auf die Kanaren schippern, später dann in die Karibik. Selbstredend hat sie dabei das Wetter im Blick: Der zweite Teil des Abenteuers in der Natur soll erst nach dem Ende der amerikanischen Hurrikansaison stattfinden, ließ Biewer wissen.