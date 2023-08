Nach gefälschtem Petry-Tweet RTL prüft weitere Beiträge von entlassenem Moderator

Der Kölner Sender hatte sich Mitte August mit sofortiger Wirkung von dem Moderator Maurice Gajda getrennt. Die RTL-Mediengruppe begründete den Schritt mit „schweren Verfehlungen“ des Reporters. So hätten interne Prüfungen zu einem Beitrag im Boulevardmagazin „Explosiv Weekend“ vom 5. August ergeben, dass Gajda einen vermeintlichen rassistischen Tweet der ehemaligen AfD-Bundessprecherin Frauke Petry im Twitter-Layout gestaltet und präsentiert habe. Es hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass es den in dem Beitrag zitierten Tweet von Petry so jemals gegeben habe, hieß es.