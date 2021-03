Maskenaffäre bei „Lanz“: „Es steht ja nirgends geschrieben, dass er das Geld behalten muss.“

Düsseldorf Einzelfall oder systemisches Problem? Diese gesellschaftspolitische Frage lässt sich auch auf die Affäre um Provisionen für Maskengeschäfte anwenden, die die Union umtreibt. Bei „Lanz“ ist das ein Thema.

Am Dienstagabend sprechen die Gäste bei „ Markus Lanz “ erst einmal wieder über das Coronavirus . Wir haben uns auf die Diskussion über die Affäre um Provisionen für den Maskenhandel in der CDU/CSU konzentriert.

Um die so genannte Maskenaffäre der CDU/CSU. Und darum, ob Markus Söder Kanzler werden will.

Verschmitzt schaut Winfried Kretschmann drein, nachdem er sich zum Thema Impfreihenfolge in Rage geredet hat. Wo er nun „auf Betriebstemperatur“ sei, wendet sich Moderator Markus Lanz an den am Sonntag wiedergewählten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, soll es nun auch um Koalitionsmöglichkeiten der Grünen in seiner Landesregierung gehen. Mit der CDU zu regieren sei nicht schlimm gewesen, sagt Kretschmann. Aber das sei nun auch nicht der richtige Maßstab für politisches Handeln. Eine Ampelkoalition sei „erlebnispsychologisch sicher interessant“, aber ebenfalls sei das kein Maßstab.

In den Sondierungsgesprächen werde es darum gehen, mit wem eine verlässliche Regierung für eine der großen industriellen Kernzonen Europas machbar sei, mit Zukunftsaufgaben wie Klimawandel und Digitalisierung. Partout lässt sich Kretschmann nicht darauf ein, auf der CDU herumzuhacken. „Ob sie sich selber kleinmacht, liegt an ihr. Ich mache sie nicht klein, ich versuche, die Grünen größer zu machen“, sagt er und lobt die historische Rolle der CDU.

Doch Lanz lässt sich locker und nennt zwei weitere Beispiele, die noch in der Schwebe sind, aber die Union fragwürdig erscheinen lassen. Also doch ein systemisches Problem? „Der Fehler im System ist, dass wir glauben, für so etwas brauche es eine rechtliche Regelung“, sagt Blume. Das ginge viel einfacher: mit politischem Anstand und einem moralischen Kompass. Dass genau diese Werte zu fehlen scheinen, lässt er nicht gelten. Mit immer neuen Themen lässt Blume Lanz auflaufen. Er verweist etwa auf die engagierten Politiker und ehrenamtlich tätigen Menschen seiner Partei, die durch diese Affären auch in Misskredit gebracht würden, und darauf, dass auch andere Fraktionen sich mit solchen Fragen befassen sollten, statt mit dem Finger zu zeigen. Am Ende bleibt die Diskussion ergebnislos.