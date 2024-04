TV-Show Wer als große Kartoffel bei „Masked Singer“ enttarnt wurde

An anderen Teilnehmern muss dagegen weiter gedanklich herumgeknabbert werden. Steckt etwa Sänger Oli.P (45) im Flip-Flop? Rojinski mutmaßte das, Giesinger pflichtete bei: „Ich habe ihn schon öfter in Hamburg gesehen“, verriet der Musiker. „Er hatte immer Flip-Flops an, die ungefähr so aussahen.“