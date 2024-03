„The Masked Singer“ Hier sehen Sie die Musik-Rateshow im TV und Stream

2019 lief „The Masked Singer“ erstmalig im deutschen Fernsehen. Der Ableger der koreanischen Show „King of Mask Singer“ wurde auf ProSieben ausgestrahlt. Nach traumhaften Quoten in der Premieren-Staffel kehrt die Show im Frühling 2024 mit einer zehnten Staffel zurück ins deutschen TV. Moderiert wird die Staffel erneut von Matthias Opdenhövel, in der Jury sitzen Moderatorin Palina Rojinski und Komiker Rick Kavanian