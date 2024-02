Mach's gut, Ruth Palina Rojinski im neuen Rateteam von „Masked Singer“

Keine Ruth Moschner, dafür aber Palina Rojinski: In der kommenden Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ wird es ein neu zusammengestelltes Rateteam geben. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, sollen vom 6. April an Moderatorin Palina Rojinski (38) und Komiker Rick Kavanian (53) in der Sendung versuchen, den unter großen Masken verborgenen Promis auf die Schliche zu kommen. Jede Woche komme zudem ein wechselnder Rate-Gast an ihrer Seite dazu.