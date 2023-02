Musikshow Alle wichtigen Infos rund um die achte Staffel von „The Masked Singer“

Matthias Opdenhövel führt auch in der achten Staffel von „The Masked Singer“ als Moderator durch die Show. Er moderierte schon Staffel 1 im Jahr 2019, Staffel 2 im Frühjahr 2020, Staffel 3 im Herbst 2020, Staffel 4 im Frühjahr 2021 und Staffel 5 im Herbst 2021. In Staffel 6 musste er aufgrund einer Corona-Erkrankung aussetzen und übergab an Thore Schülermann. Auch in Staffel 7 war er mit dabei. Das sagt Matthias Opdenhövel im RP-Interview über seine Rolle als Moderator.