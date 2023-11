9. Staffel von „The Masked Singer“ Hier sehen Sie die Show im TV und Stream

Die erste Folge der neuen Staffel von „The Masked Singer“ erschien am Samstag, den 18. November 2023. Die zweite Folge läuft am 26. November ausnahmsweise am Sonntag, da ProSieben offenbar nicht mit der letzten "Wetten, dass..?"- Folge von Thomas Gottschalk konkurrieren will. Die Show wird immer um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die genauen Sendetermine und das Finaldatum sind noch nicht bekannt, allerdings ist davon auszugehen, dass die Folgen, einschließlich des Finales, jeweils samstags ausgestrahlt werden.