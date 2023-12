Erst Eisprinzessin, nun Königin Weist holt „Masked Singer“-Sieg

Als Siegerin der neunten Staffel tritt Weist die Nachfolge von Sänger Luca Hänni an, der das Format zuletzt in einem Schuhschnabel-Kostüm gewonnen hatte. Ästhetisch erinnerte ihr Triumph aber eher an Sängerin Sarah Engels, die in der dritten Staffel als Skelett überzeugt hatte - in einem ebenfalls sehr grazil-kühlen Kostüm.