„The Masked Singer“ Dieser deutsche Schauspieler steckte im Kiwi-Kostüm

In der Rolle des tapsigen, flugunfähigen Vogels hatte der Schauspieler das Rateteam in den vergangenen Wochen immer wieder zum Schmunzeln gebracht – aber auch seine Stimme war gelobt worden. In der vierten Liveshow brachte er nun den Song „Rebel Yell“ von Billy Idol auf die Bühne. Zusammen mit dem schwarzen Mustang sang er außerdem „All Summer Long“ von Kid Rock im Duett.