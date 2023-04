„The Masked Singer“ 2023 Das Toastbrot verpasst das Finale

Die maskierten Promis treten in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an. Wer es in die nächste Show schafft haben die Zuschauer in der Hand. Diese entscheiden per App welcher Promi mit seiner Performance am meisten überzeugen konnte. In diesem Jahr wird wie gewohnt die 46-jährige Moderatorin Ruth Moschner im Rateteam sitzen. Sie ist seit 2019 dabei und weiß, worauf es ankommt um die Promis zu erkennen.