„The Masked Singer“ 2023 Das sind die Kostüme der neuen Staffel

Von Prosieben wurden nun die Kostüme für die achte Staffel veröffentlicht. So ist eine der neuen Masken das Seepferdchen, das normalerweise in den Tiefen des Ozeans wohnt. In den neuen Folgen begleiten die Zuschauer und das Rateteam das Seepferdchen auf einem Tauchgang in die versteckte Stadt Corallica, wo das Seepferdchen den Nachwuchs unterrichtet. Knapp 600 Stunden Arbeit sind in die Konzeption und Herstellung der Maske geflossen. Dies zeigt sich deutlich, denn besonders die vielen kleinen Details machen das Gewand besonders.