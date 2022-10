... und war sehr überrascht als sich Schauspielerin Jutta Speidel zu erkennen gab. Sie hatte in der Sendung am 8. Oktober zu wenige Zuschauer-Stimmen. So musste sie ihre Maske mit den strassbesetzten Stoßzähnen ablegen. Als Waltraut, das Walross hatte Speidel in der Folge den Song „What You Waiting For?“ von Gwen Stefani gesungen.

