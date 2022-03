„The Masked Singer“ 2022 : Diese neue Maske ist in der 6. Staffel dabei

Diese neue Maske ist in der 6. Staffel dabei

Düsseldorf Am 19. März 2022 startet die neue Staffel „The Masked Singer“ auf ProSieben. Erneut muss die Jury sich dann den Kopf zerbrechen, wer hinter den Kostümen stecken könnte. Nun wurde die nächste Maske bekannt gegeben. Lesen Sie hier alle neuen Infos zur Show.

+++ 14. März +++

Die ersten Masken für die neue Staffel „The Masked Singer“ sind schon bekannt. So sind laut ProSieben unter anderem die Kostüme Seestern, Zebra , Möwe, Dornteufel und Gorilla zu sehen. Jetzt wurde der Koala als sechstes Kostüm vorgestellt. Welche vier weiteren Masken sich Gewandmeisterin Alexandra Brandner und Maskenbauerin Marianne Meinl ausgedacht haben, ist aber noch geheim.

Seit 2019 läuft „The Masked Singer“ schon auf ProSieben. Nachdem in der letzten Staffel Alexander Klaws als Mülli Müller die Show gewann, geht das Rätselraten um die Promis unter den Masken am 19. März 2022 weiter. Auch in der sechsten Staffel tragen die Stars wieder zehn ausgefallene Kostüme. Bis zur Enthüllung auf der Bühne müssen die Promis versuchen ihre Identität geheim zu halten.