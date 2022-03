Die neue Staffel von „The Masked Singer“ steht schon in den Startlöchern. Am 19. März 2022 ist es dann soweit. Hier treten Prominente mit einem Lied und maskiert in Ganzkörperkostümen gegeneinander an. Einen Einblick auf die neuen Kostüme erhalten sie hier.

Vorhang auf für die Möwe. Dieser nordische Vogel ist weder zu übersehen noch zu überhören. Mit einer Größe von 2,50 Meter und einer Flügelspannbreite von 3 Metern wird sie ein richtiger Blickfang auf der Bühne. 700 Arbeitsstunden wurde an diesem gefiedertem Kostüm gebastelt.