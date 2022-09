Der Roboter No Name wurde von einem einsamen Professor gebaut, um ihm als Freund Gesellschaft zu leisten. Mit seinem Gesang will er dafür sorgen, dass ihn auch das Publikum von „The Masked Singer“ ins Herz schließt. No Name besteht aus extra leichtem EVA-Schaum, damit sich der Promi unter der aufwendigen Maske gut bewegen kann. Die vielen Accessoires, mit denen er geschmückt ist, machen den Auftritt in diesem Kostüm zu einer besonderen Herausforderung. Kein Wunder, dass die Herstellung 800 Arbeitsstunden gekostet hat. Dank viel Feinarbeit wirkt das Kostüm nun so, als wäre es wirklich in einem kleinen Labor von Hand zusammengebastelt worden.