Musikshow : Alle wichtigen Infos rund um die siebte Staffel von „The Masked Singer“

Düsseldorf Es ist wieder soweite: Die neue Staffel von „The Masked Singer“ läuft und die beliebte Show ist zurück im TV. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Kostümen, Kandidaten und Sendeterminen.

Wann startet die siebte Staffel von „The Masked Singer“?

Wie funktioniert „The Masked Singer“, wie sind die Regeln?

Wer sitzt bei der Herbst-Staffel von „The Masked Singer“ 2022 in der Jury?

In der ersten Staffel bestand die Jury neben Ruth Moschner aus Sänger Max Giesinger und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes. Gast-Auftritte im Rate-Team hatten Moderator Elton, Komiker Faisal Kawusi sowie die Sänger Samu Haber, Sasha, Adel Tawil und Rea Garvey. In der zweiten Staffel rieten Carolin Kebekus, Elton, Luke Mockridge, Bülent Ceylan, Conchita Wurst und Max Mutzke jeweils in einer Sendung mit. In Staffel drei waren neben dem festen Herbst-Rateteam um Sonja Zietlow und Bülent Ceylan auch Didi Hallervorden, Ruth Moschner, Carolin Kebekus, Elton, Rea Garvey sowie Tom Beck als Verstärkung an Bord. In Staffel vier unterstützten Joko Winterscheidt, Katrin Bauerfeind, Lena Gercke, Steven Gätjen, Smudo und Carolin Kebekus die beiden Jurymitglieder Ruth Moschner und Rea Garvey. In der fünften und auch in der sechsten Staffel bildeten Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey die beiden festen Jurymitglieder. Verstärkung beim Raten bekamen sie in Staffel fünf von Alvaro Soler, Janin Ullmann, Steven Gätjen, Thore Schölermann, Joko Winterscheidt und Sascha und in Staffel sechs von Linda Zervakis, Giovanni Zarrella, Carolin Kebekus, Nico Santos, Riccardo Simonetti und Ralf Schmitz.