Die Discokugel



- Ist in der Disco zu Hause.

- Verabschiedet sich mit „Ciao, Kakao!“

- Die Discokugel hing schon in den 80ern im Club. Ebenso wie in den 90ern und auch noch heute.

- Auf der Tanzfläche in der Disco sind alle vereint.



Vermutungen: Jeanette Biedermann, Helene Fischer, Vanessa Mai, Doro Pesch, Yvonne Catterfeld