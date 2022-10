View this post on Instagram

Der Maulwurf

- Kann nicht gut sehen und sich nicht gut orientieren.

- Dachte er nimmt bei „The Voice of Germany“ teil, denn er wurde von Moderator Thore Schölermann persönlich eingeladen.

- Stattdessen grub er sich nach Köln zum Rate-Panel von "The Masked Singer".

- Legt viel Wert auf Ordnung in seiner unterirdischen Höhle.

- Ist gebildet und hat Buddologie studiert.

- Hat einen Akzent.

- Telefoniert gerne mit seiner Oma.

- Kann nicht gut bügeln.

Vermutungen der Jury: Robbie Williams, Marc Terenzi, Shaham Joyce, Wayne Carpendale, Conchita Wurst, Johannes Oerding, Daniel Donskoy, Oli P., Alvaro Soler

Das vermuten die Zuschauer: Daniel Donskoy, Marc Terenzi, Wincent Weiss, Conchita Wurst, Tim Bendzko