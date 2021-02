Nächste Enttarnung bei „Masked Singer“ : Schwimmerin steigt aus dem Einhorn-Kostüm

Köln Dabei sein ist alles, heißt es bei den Olympiaden. Das gilt für eine Medaillengewinnerin nun auch bei „The Masked Singer“: Im rosa Einhorn-Kostüm fehlten ihr die nötigen Zuschauerstimmen.

Ein Horn, kein Glück: Die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) hat in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ für eine große Überraschung gesorgt. Wie sich am Dienstagabend herausstellte, steckte der einstige Sport-Star im Kostüm eines rosa Einhorns mit gigantischem Rüschen-Rock. Auf der Stirn prangte ein leuchtendes Horn. Da das zauberhafte Fabelwesen am Ende des Abends aber zu wenige Stimmen der Zuschauer bekam, musste es sich geschlagen geben und die Maske ablegen. Es schälte sich heraus: Franziska van Almsick.