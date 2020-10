Neue Folge „Masked Singer“ : Enttarnte Biene entpuppt sich als „Superweib“ - Rätselraten um „Familie Erdmann“

Update Köln Die dritte Staffel von „Masked Singer“ ist am Dienstagabend auf ProSieben gestartet. Es gab zahlreiche Überraschungen und am Ende wurde die Biene enttarnt. Darunter kam ein bekanntes Gesicht hervor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Biene kommt aus keinem unbekannten Land, ist aber wirklich sehr bekannt: Schauspielerin Veronica Ferres (55) hat in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ für eine riesige Überraschung gesorgt. Die „Superweib“-Darstellerin steckte unter einem der Kostüme, in denen Promis an der Musikrätsel-Sendung um die Wette singen und dabei eigentlich unerkannt bleiben wollen. Da Ferres am Dienstagabend aber zu wenige Stimmen der Zuschauer bekam, musste sie ihre Verkleidung ablegen. Es handelte sich um ein ausladendes Bienen-Kostüm mit großen Flügeln. „Ich fühle mich wirklich wie ein Dampfbad auf zwei Beinen“, gab die 55-Jährige nach der Strapaze zu.

Die Enthüllung sorgte für offene Münder und ungläubige Blicke im Studio. Denn auf die Idee, dass sich Ferres in dem Insekten-Outfit verbergen könnte, war niemand gekommen. Zumal sie ihre Version des Rock-Klassikers „Sweet Child o' Mine“ von Guns n' Roses in einer recht bizarren Variante mit verstellter Stimme und Sprachfehler gesungen hatte, der an den Biene-Maja-Kumpel Willi erinnerte.

Foto: dpa/ProSieben 11 Bilder "The Masked Singer" 2020 - das sind die Teilnehmer

Nach dem Auftritt wusste Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan (44) zunächst nur zu berichten, dass das Insekt unten „ein bisschen Po von Kardashian“ habe. Später tippte er auf Model Lena Gercke (32). Als die Auflösung kam, rief er: „Das gib's doch nicht!“. Und er sagte: „Veronica, du bist ein Super-Superstar und ich verehre dich!“

„Ich wollte einfach nicht, dass ihr mich erkennt über meine Stimme“, erklärte Ferres. Sie sei sehr traurig, dass die Show nun schon für sie vorbei sei. Damit niemand erfährt, dass sie teilnimmt, habe sie in den vergangenen Wochen sehr viel schwindeln müssen: „Ich habe noch nie so viel gelogen.“ Nur ihr Mann Carsten Maschmeyer (61) und ihre Agentin sollen von der Bienen-Mission gewusst haben.

Die Macher von „The Masked Singer“ hatten sich immer mal wieder anhören müssen, dass sie zwar eine wahnsinnig unterhaltsame Show produzieren, aber zu wenige A-Promis unter den Masken verstecken. Im Zweifel erwartet man oft ein Mitglied der Kelly Family oder jemanden, der mal in einer Stefan-Raab-Show entdeckt wurde, im Teilnehmerfeld.

Da Ferres nun direkt zum Auftakt der neuen, dritten Staffel rausflog, dürften diese Rufe einstweilen verstummen. Sie gehört tatsächlich zu den bekanntesten Film- und Fernsehgesichtern Deutschlands („Schtonk!“, „Rossini“). Aufgewachsen ist Ferres nicht weit von der Kölner „Masked Singer“-Bühne in Solingen, zwischen Kohlehaufen und Kartoffelsäcken, wie sie mal erzählte.

Die anderen Momente der neuen Staffel gerieten im Schatten des „Superweibs“ fast aus dem Blick. Neu ist etwa das Stamm-Rateteam aus Komiker Ceylan und Sonja Zietlow (52), das sich wacker schlug. Auch wenn Zietlow - sie hatte gerade beim Anblick einer Plüschkatze auf Schlagersängerin Marianne Rosenberg (65) getippt - zu Moderator Matthias Opdenhövel (50) sagen musste: „Was verziehst du dabei so das Gesicht? War das so daneben?“ Als Gast-Juror hielt sich Dieter Hallervorden (85) derweil weitestgehend von konkreten Namen fern und äußerte wolkige Vermutungen der Kategorie „ein berühmter DJ“.

Neu ist auch, dass erstmals ein Duo in der Show antritt. Es handelt sich um „Familie Erdmann“, bestehend aus einem weiblichen und einem männlichen Erdmännchen. Im Netz wurde spekuliert, es könnte sich um Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (34) und ihren Mann Lucas Cordalis handeln, der wie sein Vater ganz gut singen kann.

Auch bei anderen Auftritten gibt es schon heiße Gerüchte. Ein muskulöser Frosch etwa hörte sich verdächtig nach Komiker Wigald Boning (53) an. Bei der martialischen ägyptischen Gottheit Anubis stellte Zietlow indes den Namen von Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders (57) in den Raum. Worauf sie allerdings Hallervorden rüffelte: „Ich glaube nicht, dass wir ihn hier beleidigen sollten.“

Nur bei Veronica „Biene“ Ferres war man eben ziemlich ratlos geblieben. Als Bülent Ceylan den gespielten Sprachfehler noch frisch im Ohr hatte, sagte er: „Wer macht das? Katzenklo? Helge Schneider kann doch dadrunter nicht sein!“

+++ Didi Hallervorden als Gast in der Jury +++

Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden kehrt in anderer Funktion zur ProSieben-Show „The Masked Singer“ zurück. Im Frühjahr stand der 85-Jährige noch selbst als Kandidat und gehüllt in ein Chamäleon-Kostüm auf der Bühne - beim Auftakt der dritten Staffel am Dienstag (20. Oktober 2020, 20.15 Uhr, ProSieben) wird er im Rateteam Platz nehmen. Das teilte der Sender am Montag mit. Hallervorden ist damit der erste Gast des neuen Stamm-Teams, das aus Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Komiker Bülent Ceylan (44) besteht.

In der neuen Staffel treten erneut zehn Prominente in Kostümen an, die es zu enttarnen gilt. Mit dabei sind zum Beispiel ein Alpaka, ein Frosch und ein Hummer.

+++ So entstehen die „Masked-Singer“-Kostüme +++

Alexandra Brandner hat von diesem Skelett geträumt. Kein Schreckenstraum war es allerdings, der die Gewandmeisterin aus dem oberbayerischen Mühldorf am Inn aus dem Schlaf riss, sondern die Tüftelei an dem Konstrukt aus 300 kunstvoll hergestellten Knochen, Glitzersteinen und Strass. „Ich wollte keinen Knochenrock bauen - sondern einen leichten, schwebenden Geist.“ Wie sie den Eindruck des Schwebens am Ende tatsächlich hinbekam: Betriebsgeheimnis. 25 Kilo wiegt das Kostüm nun, 800 Stunden Arbeit stecken darin.

Am Dienstagabend wird dann ein Prominenter hineinschlüpfen und mit anderen Stars in neun weiteren fantasievollen Kostümen in die nächste Staffel der ProSieben-Rate-Show „The Masked Singer“ starten. Die Promis singen, streuen Hinweise auf ihre wahre Identität ein und müssen dann vom Studiopublikum sowie einem Rateteam enttarnt werden.

Im Juni hatte „The Masked Singer“ gleich zwei Deutsche Fernsehpreise bekommen - einer ging an die Kostümbildnerin Brandner und die Wiener Maskenbauerin Marianne Meinl für „Die beste Ausstattung Unterhaltung“. Brandner arbeitete bereits mit Weltstars wie Plácido Domingo, Anna Netrebko, Ben Becker und Richard Lugner; Meinl ist bei Theaterproduktionen weit über Wiens Grenzen hinaus gefragt.

Den Fernsehpreis hätten beide mehr als verdient, sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. „Die Masken sind das Herzstück von "The Masked Singer". Alexandra Brandner und Marianne Meinl erwecken die Entwürfe mit ihrem Team mit größter Hingabe und Liebe zum Detail zum Leben. Von Staffel zu Staffel legen sie die Messlatte noch ein wenig höher.“

Zum dritten Mal zauberten die beiden nun nach den Vorlagen von US-Designerin Marina Toybina die fantasievollen Figuren. Zu den zehn Kostümen, die sie mit ihren Teams in wochenlanger Arbeit bauten, zählen eine Umweltschutz-Biene, ein tanzbegabter Frosch in roter Badehose, ein Ballerina-Nilpferd in Spitzenschuhen und ein zwei Meter großes, flauschig-blaues Kuschel-Alien. Allein sein Kopf wiegt drei Kilo.

Welcher Star auch immer als Alien auftreten wird - „er muss sportlich sein“, sagt Meinl. Denn das Kostüm ist „sehr groß, sehr schwer, sehr heiß.“ Um einen Hitzestau zu vermeiden, ist es so konstruiert, dass es den Körper des Trägers kaum berührt. Im Kopf sorgen Miniventilatoren für frische Luft.

Im Spätsommer hatten Brandner und Meinl die Vorlagen für die neuen Figuren bekommen. Dann hatten sie sechs Wochen Zeit zur Umsetzung ins Dreidimensionale - gerade in Corona-Zeiten eine Herausforderung. Viele Materialien waren nicht lieferbar. „Von meinen Lieferanten gibt es ein Drittel nicht mehr“, sagt Brandner. Stoffe, Borten, Spitzen - manches, was sie bestellt hat, kam bis heute nicht an. Improvisieren war angesagt. Stoffe mussten gefärbt und bedruckt, Strass und Knöpfe selbst hergestellt werden. „Wir mussten kreativ sein. Manchmal kamen sie und ihre Kollegen erst im Morgengrauen aus den Werkstätten.

Das Kleidchen des Nilpferds etwa ist über und über mit rosa Strass geschmückt. Aber: „Es gibt keinen rosa Strass zu kaufen“, so Brandner. „In 50 Stunden haben wir also Tausende Strass-Steine selber gegossen.“ Das Gesicht wiederum forderte die Puppenbaumeisterin und Maskenbildnerin Meinl. Immer wieder erwärmte und formte sie das Thermoplast-Material neu: „Mir ist ganz wichtig der Gesichtsausdruck. Niedlich sollte er sein. Dann geht man heran: hier noch eine Falte, da eine Rundung.“ Tagelang experimentierte und änderte sie, erzählt Brandner, bis „wir wie alle davorstanden und sagten: Jetzt ist es süß.“

Eine weitere Herausforderung: Maß nehmen an den künftigen Trägern gibt es nicht. Denn Brandner und Meinl wissen nicht, wer am Ende welches Kostüm tragen wird - der Star bleibt auch für sie geheim. Um Statik und Tragekomfort zu prüfen, probierten sie während der Konstruktion dafür selbst immer wieder die Kostüme an.

Holz- und Metallkonstruktionen im Innern der Kostüme sind nötig, um die Form zu halten - teils Schreinerarbeit. Bei der Arbeit an der Maske sind wiederum Sprechproben wichtig. Schließlich müssen die Stars darunter singen, ohne dass es dumpf klingt. Sie müssen außerdem genug Luft bekommen und gut sehen. Zugleich aber darf kein Stück des Gesichts zu sehen sein, kein Stück Haut, das den geheimen Promi zu früh verraten könnte. Meinl: „Das steckt viel Denkarbeit drin.“

Am Dienstagabend werden Brandner und Meinl in Köln neben der Bühne dabei sein und mitfiebern, wenn sich die Fernsehmoderatorin Sonja Zietlow und der Komiker Bülent Ceylan - beide vorher als Hase und Engel auf der anderen Seite dabei - als neues Rateteam hinter die Masken denken. Der Adrenalin-Spiegel sei dann extrem hoch, sagt Brandner. Allerdings nicht wegen der spannenden Raterunden - Brandner und Meinl haben nur ihre Masken und Kostüme im Blick. „Unser Puls ist ganz oben“, sagt Meinl. „Passiert irgendwas, reißt etwas - hält alles?“

Zuletzt hatte Dieter Hallervorden als Chamäleon vor lauter Begeisterung den Schwanz des schillernden Schuppentieres abgebrochen - die Helfer hinter der Bühne mussten rasch das Malheur beheben. Es gebe dafür nur wenige Minuten Zeit - „dann muss das Stück wieder sitzen“, sagt Brandner. Meinl hat eine ganz besondere Sorge: „Dass eine Maske verrutscht und man sieht den Hals oder eine Haarlocke - das darf bei dieser Show nicht passieren.“

+++ Die Kostüme der „Masked Singer“-Kandidaten stehen fest +++

Ein Alpaka, ein Erdmännchen und ein gefährlicher Hummer: Die zehn neuen Kostüme für die prominenten Kandidaten der ProSieben-Show „The Masked Singer“ stehen fest. Der Sender komplettierte am Donnerstag die Liste der Gewänder, unter denen sich die singenden Promis verbergen wollen. Der Schwerpunkt liegt in der dritten Staffel recht eindeutig im Tierreich.

Nachdem bereits bekannt war, dass es einen muskulösen Frosch, eine Biene und ein Nilpferd geben wird, stoßen nun noch ein Alpaka, ein gefährlich anmutender Hummer, ein flauschiges Erdmännchen und eine Katze hinzu, die im Kleidungsstil an Modeschöpfer Karl Lagerfeld erinnert. Daneben werden sich drei Promis als Alien, als Skelett und als ägyptische Gottheit Anubis verkleiden.

+++ „The Masked Singer“ soll vor Publikum stattfinden+++

In der neuen Staffel der Musikrätsel-Show „The Masked Singer“ soll es wieder Publikum im Studio geben. Es handle sich allerdings um eine sehr verkleinerte Anzahl, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann am Donnerstag. Man liege damit immer noch unter der Größe, die erlaubt sei. „Wir machen da keine Experimente“, sagte er. Man wolle sicher produzieren. Auch die Corona-Sicherheitsstandards im Studio seien sehr hoch. Ein Beispiel: Man vermeide, dass viele Menschen dieselbe Türklinke benutzen müssten. Die Türen seien offen oder würden geöffnet. „Sprich: Wir sind sehr, sehr, sehr im Detail unterwegs.“

Die zurückliegende Staffel der Show hatte im Frühjahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Bei einem Großteil der Folgen konnte kein Publikum im Studio sitzen. Die neue Staffel „Masked Singer“, in der Promis wieder unter Masken gegeneinander singen und nicht enttarnt werden wollen, beginnt am Dienstag (20. Oktober, 20.15 Uhr, ProSieben)

+++ Das neue „Masked Singer“-Kostüm wurde vorgestellt – „Das Skelett“ +++

Wer gesellt sich zu Alien, Nilpferd und Biene? Das ist die Frage, die sich Deutschland vor dem Start der neuen Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ stellt. Nun wurde das vierte der Kostüme vorgestellt, die der Sender seinen prominenten Interpreten auf den Leib geschneidert hat. Passend zum Halloweenfest elf Tage nach dem Staffelstart präsentiert sich „Das Skelett“. Ganz in weiß erinnert es leicht an den „Engel“ aus der ersten Staffel, nur ohne Flügel und eben untot.

Und die weiteren Kostüme? Die werden in den kommenden Tagen enthüllt. ProSieben stellt ab Donnerstag, 15. Oktober, täglich in Trailer-Premieren jeweils um 20.14 Uhr eine neue Maske vor.

+++ Weitere „Masked Singer“-Kostüme stehen fest - diese Figuren wird es geben +++

Mehr als zwei Meter groß, aus Fell und von einem anderen Stern: Die ersten Kostüme für die neue Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ stehen fest. Ein Prominenter wird im Herbst zum Beispiel in die Rolle eines zotteligen Außerirdischen mit Lautsprecher-Ohren schlüpfen, wie der Sender der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Maske heißt „Das Alien“ und besteht zum größten Teil aus Fell.

500 Stunden Zeitaufwand flossen in das flauschige Wesen aus dem Weltraum, das es auf 18 Kilo Gewicht bringt. Der Promi, der das Kostüm tragen wird, sollte dementsprechend einigermaßen fit sein. Um beim Bau Gewicht zu sparen, wurden nach ProSieben-Angaben spezielle Kunststoffe aus Großbritannien verwendet.

In der Show wird sich das Ungetüm vom anderen Stern mit mindestens zwei irdischen Lebewesen messen müssen. Als weitere Kostüme wurden von ProSieben ein Nilpferd und eine Biene enthüllt. Moderator Matthias Opdenhövel (50) erklärte: „Ich bin schon wieder blitzverliebt. Ein Ballett-Nilpferd im Tutu, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen?“

Die Herbst-Staffel der Musikrätsel-Show startet am 20. Oktober live in Köln - mit zehn maskierten Promis, die singen und dabei nicht enttarnt werden wollen. Vor allem Zottel-Kostüme hatten sich in den vergangenen Staffeln zu Publikumslieblingen entwickelt - etwa das sogenannte Monster, unter dem sich Boxerin Susi Kentikian (33) verbarg oder der „Wuschel“, der als Teenie-Idol Mike Singer (20) entlarvt wurde. Im Rate-Team sitzen in der neuen Staffel Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Komiker

(lha/sed/mja/ham/dpa)