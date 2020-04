Ende von „The Masked Singer“ : Alle Promis sind enttarnt - das war wirklich großes Fernsehen

Meinung Köln/Düsseldorf Mit dem furiosen Finale hat „The Masked Singer“ bewiesen, dass dieses Format absolute Champions League in der deutschen TV-Unterhaltung ist. Die Rate-Sing-Quiz-Show könnte Potenzial haben für einen besseren Sendeplatz.

Natürlich hatten sich die Macher von „Masked Singer“ den Verlauf der Sendung etwas anders vorgestellt. Als Anfang März die neuen Kostüme auf spektakuläre Art und Weise auf der Kölner Schildergasse vorgestellt wurden, war Corona „nur“ regional in Heinsberg aufgetreten. So weit weg für die TV-Show, die in der ersten Staffel viele Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte.