Rateshow auf ProSieben : Alle wichtigen Infos rund um „The Masked Singer“

Düsseldorf Diese Show begeistert Millionen Zuschauer: Jetzt ist „The Masked Singer“ mit der zweiten Staffel zurück im TV. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Kostümen, Kandidaten und Sendeterminen.

2019 kam im deutschen Fernsehen zum ersten Mal „The Masked Singer“ auf ProSieben. Nach traumhaften Quoten in der Premieren-Staffel, läuft die Show 2020 zum zweiten Mal im TV. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wann startet „The Masked Singer“ 2020?

Start von „The Masked Singer“ 2020 ist Dienstag, der 10. März 2020. Los geht es um 20.15 Uhr live im TV beim Sender ProSieben. Das Finale steigt am 14. April 2020, ebenfalls um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wie funktioniert „The Masked Singer“, wie sind die Regeln?

Zehn Promis verstecken sich in Kostümen und geben so Songs zum Besten. Eine prominente Jury und die Zuschauer raten gemeinsam, wer sich hinter welcher Maske verbirgt. So lautet kurz zusammengefasst das Konzept der Show.

Gewinner ist derjenige, der im Finale als letzter Promi sein Gesicht zeigen muss. Bis zur letzten Folge erhalten Jury und Zuschauer immer mehr Hinweise zu den Prominenten in den Kostümen. Eine neue Regel in der zweiten Staffel: Der Kandidat mit den wenigsten Zuschauer-Stimmen muss die Show am Ende jeder Folge verlassen – und das Geheimnis um seine Person schon zu diesem Zeitpunkt lüften.

Wer sitzt bei „The Masked Singer“ 2020 in der Jury?

In der Jury von „The Masked Singer“ 2020 sitzt wie schon in der ersten Staffel Ruth Moschner. Gemeinsam mit ihr spekuliert Rea Garvey. Wöchentlich wechselnd ist ein weiterer Promi zu Gast und rät mit.

Im vergangenen Jahr bestand die Jury neben Ruth Moschner aus Sänger Max Giesinger und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes. Gast-Auftritte im Rate-Team hatten Moderator Elton, Komiker Faisal Kawusi sowie die Sänger Samu Haber, Sasha, Adel Tawil und Rea Garvey.

Sendetermine von „The Masked Singer“

„The Masked Singer“ 2020 besteht aus sechs Folgen. Nach dem Start am 10. März laufen diese immer am Dienstag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Das Finale wird am Dienstag, 14. April, ebenfalls um 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt.

Wer ist der Moderator?

Matthias Opdenhövel ist Moderator von „The Masked Singer“ 2020. Er moderierte schon Staffel 1 im Jahr 2019. Das sagt Matthias Opdenhövel im RP-Interview über seine Rolle als Moderator.

Welche Kostüme sind diesmal dabei?

Insgesamt zehn Kostüme sind bei „The Masked Singer“ 2020 zu sehen. Mit dabei sind unter anderem „Das Faultier“, „Der Hase“ und „Die Kakerlake“. Alle Kostüme von Staffel 2 im Überblick:

„Der Dalmatiner“

„Die Göttin“

„Der Wuschel“

„Das Chamäleon“

„Das Faultier“

„Der Roboter“

„Die Fledermaus“

„Der Drache“

„Die Kakerlake“

„Der Hase“

Wer waren die Promis bei „The Masked Singer“ in Staffel 1?

Bei „The Masked Singer“ 2019 ging Sänger Max Mutzke als Astronaut als Sieger aus der ersten Staffel hervor. Die Promis auf Platz zwei und drei waren Sänger Gil Ofarim im Kostüm des Grashüpfers und Comedian Bülent Ceylan als Engel.