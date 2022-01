Glühwürmchen, Affe, Maus und Buntstift : Das erwartet die Zuschauer bei „The Masked Dancer“

Köln Für ProSieben ist die Show „The Masked Singer“ ein großer Erfolg. Daher war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Prinzip für neue Formate abgewandelt wird. Ergebnis: Statt gesungen wird nun getanzt. Ist das genial? Oder so abwegig wie die Kostüme aus der Sendung?

In der Masken-Welt des Senders ProSieben geht es gerade Schlag auf Schlag. Ende November erst sang sich der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Alexander Klaws (38) als verkleidetes Müllmonster zum Sieger der fünften Staffel von „The Masked Singer“. Am 26. Dezember stapfte dann ein trällerndes Rentier (in dem Moderator Steven Gätjen steckte) über die Bühne eines Weihnachtsspecials. Und am Donnerstag (6. Januar, 20.15 Uhr) sollen nun unter anderem ein großer Buntstift und ein Affe in einem Ballonseide-Trainingsanzug auftreten. Dann beginnt „The Masked Dancer“ - eine leicht abgewandelte Form des Ursprungsformats.