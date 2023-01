Schauspieler im Porträt Das ist Martin Semmelrogge

Der ursprünglich als Kandidat angekündigte 67-Jährige durfte nach RTL-Angaben nicht nach Australien einreisen, weil die Behörden ihm kein Visum ausstellten. Semmelrogge hänge „noch in Doha fest“, sagte Moderator Jan Köppen in der ersten Folge des Dschungelcamps am 13. Januar. „Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel.“ Semmelrogge hatte in der Vergangenheit mehrfach Ärger mit der Justiz.