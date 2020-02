Comedian bei „Let’s Dance“ : Martin Klempnow will nicht immer nur „Dennis aus Hürth“ sein

Martin Klempnow will nicht immer nur „Dennis aus Hürth“ sein

Köln Ne echt Kölsche Jung bei „Let’s Dance“: Mit Martin Klempnow haben die Macher der Tanzshow einen Comedian aus der ersten Reihe engagiert, der mit seinem Klarnamen gar nicht so bekannt ist, wie seine berühmteste Kunstfigur.

Es hätte auch irgendwie etwas, wenn bei „Let’s Dance“ auf einmal ein kleiner, dicklicher Mann mit Cappie und einem harten Gossen-Slang mittanzen würde: So versteht sich nämlich „Dennis aus Hürth“, die bekannteste Rolle von Comedian Martin Klempnow (46). Angefangen hat die Rolle des Berufsschülers aus Hürth bei Köln mit Auftritten in den ProSieben-Sendungen „Switch reloaded“ und „Granaten wie wir“. Dann ging es beim Radiosender 1Live weiter. Dort ist Klempnow in seiner Paraderolle noch heute mit „Dennis ruft an“ zu hören.