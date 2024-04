Gala in Marl Das sind die Gewinner beim Grimme-Preis 2024

Zu den weiteren Preisträgern zählen die Trilogie „Einzeltäter“ (ZDF) sowie die Dokumentarfilme „Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod“ (WDR/RBB/Arte) und „Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin“ (RBB/Arte). Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands ging an das Team von „heute - in Europa“ (ZDF).