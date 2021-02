Markus Söder bei Markus Lanz : „Wir dürfen unseren Erfolg jetzt nicht verstolpern“

Markus Lanz diskutiert mit Markus Söder (CSU) und seinen Studiogästen. Foto: ZDF Screenshot/Screenshot ZDF

Düsseldorf Bayerns Ministerpräsident kritisiert Österreichs “Auf und Zu”-Politik und setzt auf Sicherheit an den Grenzen. Markus Lanz blickt nach Flensburg, Wien und erfährt, an welche Grenzen Kai Lanz stößt, der einen Krisenchat für Kinder und Jugendliche gegründet hat.

Darum ging es

Bei Markus Lanz ging es am Abend um Grenzen: Mit Markus Söder und Simone Lange sprach er über die Landesgrenzen zu Tschechien, Österreich und Dänemark. Es ging aber auch um persönliche Grenzen, vor allem jene, an die Kinder und Jugendlichen in Deutschland während der Pandemie stoßen.

Die Gäste

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, CSU

Corinna Milborn, Journalistin in Wien

Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, SPD

Prof. Gérard Krause, Epidemiologe

Kai Lanz, Gründer der Online-Seelsorge „krisenchat.de“

Der Talkverlauf

“Dicht gemacht” würden Grenzen zwischen Bayern Österreich und Tschechien schon mal gar nicht, stellt Markus Söder gleich zu Beginn der Sendung klar. Vielmehr werde die Sicherheit erhöht. Während Tschechien selbst beginnt, einige Regionen wegen stark steigender Infektionszahlen abzuriegeln, verlangt Bayern nun bei der Einreise einen negativen Test. “Das heißt nicht dichtmachen, aber besser kontrollieren”, sagt Söder, der aus München zugeschaltet ist und ergänzt: “Das ist absolut notwendig.”

Er sei froh über Kostenpflichtiger Inhalt die Entscheidungen vom Mittwoch. Die Inzidenzen seien landesweit in Bayern stark gesunken, wenngleich sie in Grenzregionen wie Tirschnreuth und Wunsiedeln noch hoch seien. Wenn die Mutationen nicht stark zum Tragen kommen, so der CSU-Politiker, hätten ihm Experten versichert, dass Bayern Ende Februar Inzidenzen um die 50 hätten und Mitte März um 35. Und dieses Ziel müsse unbedingt weiter verfolgt werden. “Ich bin den Menschen unglaublich dankbar, wie diszipliniert mit der Situation umgegangen wird”, lobt Söder, beobachte allerdings “mit Sorge”, was im Nachbarland Österreich geschehe, wo einerseits Wien große Teile des Landes öffnet, andererseits Tirol Grenzkontrollen verschärft.

Diese “Auf-und-Zu-Strategie” gefällt Söder nicht: “Ich glaube, dass die Schäden da auch wirtschaftlich größer sind”, vor allem labngfristig und wegen mangelnder Planbarkeit. Obgleich er Österreichs Kanzler schätze, bleibt sein Blick aufs Nachbarland skeptisch: “Ich hoffe, dass alles gut funktioniert, richtig überzeugt bin ich nicht.” In Bayern sei die Inzidenz binnen sechs Wochen von fast 217 auf 63 runtergefahren worden. Würde man jetzt wie in Österreich „die Stellschrauben wieder ändern“ laufe man Gefahr „schnell wieder einen Sprung nach oben zu mache. Und dann hilft auch das ganze Testen nicht”, sagt Söder. “Wir dürfen unseren Erfolg jetzt nicht verstolpern.” Auch schwäche dieses Hin und Her die Akzeptanz in der Bevölkerung noch mehr.

Gerade die schwindende Begeisterung der Bürger für die Maßnahmen sei es aber gewesen, berichtet vom Stephansplatz in Wien Journalistin Corinna Milborn, die Österreichs Kanzler Sebastian Kurz motiviert habe, tagsüber Geschäfte und Schulen wieder zu öffnen: “Kurz schaut sehr auf Stimmungen”, sagt sie. Zugleich habe die gesetzliche Grundlage für striktere Maßnahmen gefehlt, weil das Gesundheitssystem derzeit nicht mehr akut gefährdet sei. Kritisch beobachtet die Journalistin was in Tirol passiert, wo Skigebiete eigentlich nur für Einheimische geöffnet sind, die Nummernschilder auf den Parkplätzen etwa im Zillertal aber anderes verraten.

Die Leute seien erfindungsreich, wenn es um das Aufspüren von Lücken in den Regeln gehe: “Wir hatten schon ganze ‘Skilehrer-Ausbildungskurse’, die in Wirklichkeit Touristen waren.” Über Hundert Leute hätten sich am Arlberg arbeitssuchend gemeldet, waren aber tatsächlich zum Skifahren dort. Auch viele Deutsche mit zweitem Wohnsitz seien in den Skigebieten unterwegs, sagt Milborn und nennt das Verhalten “wahnsinnig kurzsichtig”: “Es ist unglaublich, dass man nach Ischgl noch einmal in so ein Desaster läuft.” Dies hält sie vor allem angesichts der südafrikanischen Mutationen für bedenklich, die in einem Tiroler Bezirk fast 60 Prozent der Infektionen ausmachten. “Da wird mit geschlossenen Augen agiert.”

Mutationen machen auch Simone Lange, Oberbürgermeisterin am nördlichen Ende der Bundesrepublik, Sorgen. Für ihre Aktion “Flensburg verschärft” hat die SPD-Frau zunächst angesichts leicht sinkender Inzidenzen eher Unverständnis geerntet. Die Bevölkerung schaue jedoch nur auf eine Zahl und müsse zuhören, fordert Lange: “Denn wir gucken nicht mehr nur auf eine Zahl.” Sie schaue auch auf die Belastung der Krankenhäuser, die an ihren Kapazitätsgrenze agierten. Der hohe Grad an Mutationen, deren Krankheitsverlauf häufig anders sei, habe sie zu strengeren Maßnahmen in der Grenzregion zu Dänemark veranlasst.

An Grenzen stößt auch Kai Lanz, ein 19-Jähriger, der einen Krisenchat für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen hat. In den letzten Monaten hat er mit Hilfe von ehrenamtlich arbeitenden Psychologen und Therapeutinnen fast 15.000 Beratungen vermittelt. “Natürlich verschärft sich die Situation”, sagt Kai Lanz, aber es gab schon vor der Pandemie große Probleme in dem Bereich: Der Bundespsychotherapeutenkammer zufolge hätten 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen in 2019 psychische Belastungen gehabt. “Das sind etwa 3,5 Millionen unter 25-Jährige.” Diesem gesamtgesellschaftlichem Problem müsse man sich in ganz Deutschland stellen.