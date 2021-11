Söder bei „Maischberger“ : Markus Söder und die Farbe Lila

Düsseldorf In der Talkshow „Maischberger – die Woche“ muss sich CSU-Chef Markus Söder Fragen über Corona in Bayern und Armin Laschet stellen - und einem Vergleich mit Fußballlegende Franz Beckenbauer.

Am Mittwochabend ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Talkshow „Maischberger – die Woche“ zugeschaltet. Das Interview beginnt mit der Farbe Lila: Auf Corona-Grafiken steht sie neuerdings für Inzidenzen über 1000, und zu finden ist sie in Bayern. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht von einer „sehr, sehr ernsten Lage“ und sieht die Gründe vor allem bei der Impfquote. Er verweist gleichzeitig auf „traditionell niedrige Impfquoten besonders im Süden“ und auf die Bemühungen in seinem Bundesland bis hin zu mobilen Impf-Teams. „Wir sind den Leuten ja quasi hinterhergelaufen“, sagt Söder und warnt: „Am Ende gibt es in diesem Winter nur eine Alternative: Entweder impfen oder Corona bekommen, mit all den schlimmen Folgen.“