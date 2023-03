TV-Nachlese zu „Lanz“ „Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für Vermögen“

Die Unternehmerin Sarna Röser verweist zunächst auf die Geldsorgen ihrer Mitarbeiter. Als Konsequenz nimmt sie nicht etwa Lohnerhöhungen ins Visier, sondern Steuererleichterungen – „dass Arbeitnehmer am Ende des Monats mehr Netto vom Brutto übrig haben“. Davon abgesehen sieht sie eine gerechte Verteilung im Steuersystem. Beim Gedanken an eine höhere Erbschaftssteuer zeichnet Röser das Schreckgespenst vom Ausbluten des Mittelstands und vom Verkauf an chinesische Investoren an die Wand.