TV-Nachlese zu „Lanz“ „Russki Mir ist auch in Deutschland“

Thumann erzählt von Parallelen zwischen dem Westen und Russland in der Einschätzung, ob Putin in die Ukraine einmarschieren würde. Auch in Moskau habe man geglaubt, Putin drohe nur. Und als es dann zur Invasion kam, habe man auch dort geglaubt, der Krieg sei in Kürze erledigt. Die Mobilmachung im September sei „Putins Kriegserklärung an sein eigenes Volk“ gewesen, so Thumann. „Das war die große Illusion der Russen: Dass man Krieg führen könne gegen die Ukraine, und zu Hause merkt man gar nichts davon.“ Als Vergleich zieht er den Krieg der USA im Irak an.