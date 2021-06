Fußball-Talk bei „Lanz“ : „Leider hat der Übungsleiter nicht auf uns gehört“

Die Talkrunde bei "Markus Lanz" am 23.6.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Am Mittwochabend haben die Gäste bei „Markus Lanz“ zusammen EM geschaut – und danach im Studio live darüber gesprochen. Ex-Gladbacher Ewald Lienen und Sportjournalist Marcel Reif sind sich nicht immer einig.

In der „Markus Lanz“-Sendung am Mittwochabend kam das Gespräch zwar auch auf Regenbogenbeleuchtung und Machtspiele im DFB, aber wir haben uns auf die Besprechung des EM-Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Ungarn konzentriert.

Am Mittwochabend erweist sich, dass Fußball das perfekte Thema für eine Talkrunde bei „Lanz“ ist: In epischer Breite kann der Moderator Gefühle ausloten – und die Schuldfrage stellen. Statt nach der Verantwortung für diverse Fehler bei der Corona-Politik geht es nun um die Versäumnisse der deutschen Nationalmannschaft. Sie ist zwar nicht aus dem Turnier geflogen, hat dieser Möglichkeit im Spiel gegen Ungarn aber ins Auge blicken müssen. Die Gäste scheinen die Schuld dafür vor allem beim Trainer zu sehen – speziell in dessen Mannschaftsaufstellung.