TV-Nachlese zu „Lanz“ : „Eine Art Höhlenmalerei der Ära Kurz“

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 12.10.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Die Bestechungsvorwürfe gegen den österreichischen Ex-Kanzler Kurz werfen bei „Lanz“ die Frage auf, ob so etwas auch in Deutschland möglich wäre. Dazu erfährt man am Dienstagabend mehr als zu parteipolitischen Fragen.

Am Dienstagabend findet sich bei „Markus Lanz“ eine vielfältige Talkrunde zusammen. Bei manchen Themen bringt sie allerdings nur heiße Luft hervor.

Die Gäste:

Florian Klenk, Journalist

Jürgen Trittin (Grüne), Bundestagsabgeordneter

Elke Heidenreich, Autorin

Kai Wegner (CDU), Landesvorsitzender in Berlin

Darum ging’s:

Um die Bestechungsvorwürfe gegen den österreichischen Bundeskanzler, um Politik in Deutschland und um Äußerungen, die auf Goldwaagen liegen.

Der Talkverlauf:

Als erstes Thema wirft Moderator Markus Lanz die Bestechungsvorwürfe gegen den vor kurzem zurückgetretenen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in die Talkrunde. Der einzige Österreicher in der Runde wird dabei allerdings zunächst nicht gefragt. Der Berliner CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner glaubt, in Deutschland wäre so etwas nicht möglich. Die Autorin Elke Heidenreich widerspricht. „Dass Umfragen bezahlt werden, dass Images mit Geld poliert werden, das ist doch überall möglich“, sagt sie. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin erinnert an den „großen Fanclub“, den Kurz in der Chefredaktion der „Bild“ gehabt habe.

Dann sollen die beiden Politiker konkret werden, wie sie selbst mit Umfragen umgehen. Von Trittin will Lanz wissen, ob Umfrageinstitute wirklich alle gleich behandeln. Der Grünen-Politiker sagt, Meinungsforschungsinstitute wie Insa oder Forsa schätze er weniger als die Forschungsgruppe Wahlen oder das Institut für Demoskopie Allensbach. Der Grund: Ihm ginge es bei Umfragen um eine ehrliche Meinung, und die von ihm bevorzugten Institute stünden „nicht im Verdacht, Grünen-nah zu sein“. Wegner unterstreicht, dass eine Partei als Auftraggeberin einer Umfrage nicht gleichzusetzen sei mit geschönten Ergebnissen. „Natürlich kann man als Partei eine Umfrage in Auftrag geben, aber nicht an den Werten schrauben“, sagt der CDU-Politiker.

Der österreichische Journalist Florian Klenk schmunzelt über die Richtung, die die Diskussion eingeschlagen hat. In Österreich gehe es nicht um die Frage, ob das Frisieren einer Meinungsumfrage zulässig sei oder nicht, sondern um den Vorwurf, eine frisierte Umfrage sei mit Steuergeldern bezahlt worden. Die Meinungsforscher hätten den Unterlagen der Staatsanwaltschaft zufolge die betreffende Umfrage als „Betrugsbekämpfungsstudie“ dem Finanzministerium in Rechnung stellen dürfen. Der Vorwurf laute im Kern: „Fake News produzieren, Fake News verbreiten und die Öffentlichkeit für ihre eigene Desinformation zahlen lassen.“

Dann erklärt der Investigativjournalist die Verwicklungen mit österreichischen Medien, denen ein Gegengeschäft vorgeworfen werde: Inserate gegen wohlwollende Berichterstattung. „Das ist kein Koffer Geld, aber ein geldwerter Vorteil“, sagt Klenk. Er weist auf Besonderheiten in der österreichischen Medienlandschaft hin, in der es für die großen Parteien gang und gäbe sei, Millionen für Inserate auszugeben – allerdings aus der Parteikasse. Bei dem nun im Fokus stehenden Deal gäbe es zwei Gewinner: die betreffenden Politiker und die Medienherausgeber. Verlierer seien die Steuerzahler. Zudem analysiert Klenk: „Nicht ein Journalist wird bestochen, sondern ein Politiker, damit er Steuergelder in die Medien schleust.“ Die 300.000 sichergestellten Chat-Nachrichten, die eine Grundlage der Ermittlungen darstellen, bezeichnet Klenk als „eine Art Höhlenmalerei der Ära Kurz“. Einige Beispiele sorgen für Staunen und Heiterkeit in der Runde.

Einen Einwurf von Heidenreich, Österreich sei „immer Operette“, also irgendwie lustig, greift Klenk später auf. Es gebe auch einen ernsten Teil dieser Operette: Eine kleine Clique versuche, die Kontrollsicherungen herauszudrehen – Medien, Staatsanwaltschaft, Untersuchungsausschuss, kritische Beamte und Wissenschaftler würden von ihnen massiv angegriffen. Schließlich kommt Klenk auf die Diskussion darüber zurück, ob so etwas auch in Deutschland möglich wäre. Der Österreicher fragt, was passieren würde, wenn der Zeit-Chef sagte: Nach einer kritischen Geschichte über die CDU habe das Finanzministerium sämtliche Kooperationen gestrichen. Die Antwort gibt sich Klenk selbst: „Das wäre das Ende des Finanzministers.“

Kaum Erkenntnisgewinn bringt die Talkrunde zur Neuausrichtung und Personalfragen bei der Union oder Inhalten der Ampel-Sondierungsgespräche. Dann lädt Lanz die Anwesenden dazu ein, eine Äußerung der nicht anwesenden Sarah-Lee Heinrich zu bewerten. Die Sprecherin der Jugendorganisation der Grünen steht wegen eines Tweets in der Kritik, den sie mit 14 Jahren geschrieben hatte. Lanz spielt zudem ein Video ein, in dem die heute 20-Jährige als Jugendliche von einer „ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft“ spricht.

Während Trittin versucht, das Zitat einzuordnen – „Ich würde sagen, da spricht sie aus sehr leidvoller Erfahrung“ – und Wegner sich ebenso verständnisvoll zeigt, braust Heidenreich auf. „Was sind immer alle so beleidigt?“, sagt sie. Die 80-jährige Schriftstellerin kritisiert zudem Heinrichs Ausdrucksweise als mangelhaft und typisch für Menschen in deren Alter, die nach Heidenreichs Ansicht keine Bücher läsen.

Schließlich schaut Lanz in Klenks Richtung. „Ich bin ja nicht von hier“, sagt jener. Er hinterfragt den Sinn dabei, Äußerungen von 14-Jährigen auf die Goldwaage zu legen, insbesondere, ohne den Kontext zu kennen. Auf Heidenreichs Kritik an der Ausdrucksweise fällt ihm nur die Frage ein, wer denn die Mitverantwortung daran trage, wenn jungen Menschen tatsächlich sprachliche Fähigkeiten fehlen sollten. Schließlich bringt Klenk auch noch das Wesen der Talkshow auf den Punkt und sagt mit Blick auf Heinrich: „Ich fände das Gespräch mit ihr spannender, als sie hier zu verurteilen.“

(peng)