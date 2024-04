TV-Nachlese Kollateralschäden, Kriegsverbrechen und Kanonenfutter bei „Lanz“

Was die Verantwortung Deutschlands anbetrifft, könne sich etwa ein Verfahren in den Niederlanden auf die Debatte auswirken. Dort sei nun die Lieferung bestimmter Produkte an Israel ausgesetzt, weil ein Verfahren wegen Beteiligung an Kriegsverbrechen anhängig sei. „Es findet eine Verrechtlichung dieses Konflikts statt“, meint Ambos. „Die Sachfrage ist, gibt es Verbrechen in Gaza, und wie sind Staaten zu beurteilen, die Israel unterstützen.“ Nach den vielen Erläuterungen zu rechtlichen Fragen rückt Ambos auch mit seiner persönlichen Meinung heraus: „Wir helfen Israel nur, wenn wir die Kräfte in Israel stärken, die einen liberalen Rechtsstaat in Israel wollen.“