TV-Nachlese Wie Markus Lanz mit dem Leid eines verletzten Iraners umgeht

Was zuvor in dem Gesprächsteil passiert, der sich um eben jene Revolution dreht, ist schwer zu ertragen. Ehe Lanz den verletzten Iraner in die Gesprächsrunde holt, wiederholt der Moderator zu den Bildern eines eingeblendeten Videos, wie der iranische Oppositionelle am 16. November 2022 bei einer Demonstration im Iran von 25 Schrotkugeln getroffen wurde. Es werde gezielt auf die Augen der Demonstranten geschossen, um sie zu markieren, sagt Lanz. Wegen seines Augenpflasters später auf der Straße als Regimegegner erkennbar, sei Ramizipour nur knapp einer Verhaftung entkommen. Über Italien sei ihm die Flucht nach Deutschland gelungen, wo er nun in einem Flüchtlingsheim auf politisches Asyl hoffe. Sein Ziel sei die Rückkehr – seiner Ansicht nach werden die Proteste im Iran Wirkung zeigen. Nach diesen Vorbemerkungen wendet sich Lanz an seinen Gast.