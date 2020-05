TV-Nachlese zu „Markus Lanz“ : Wenn der Bürgermeister versehentlich in der Demo landet

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 19.05.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Die Strategie im Umgang mit der Corona-Krise steht abermals im Mittelpunkt bei „Markus Lanz“. In der TV-Talkshow stößt ein Foto von Peter Tschentscher die Frage an, wie Bürgernähe dabei aussehen soll.

Von Petrina Engelke

Am Dienstagabend bei „Markus Lanz“ dauerte es bis zum Ende der Sendung, bis der Polizist Sebastian Fiedler Progonosen über den Einfluss der Corona-Folgen auf die Entwicklung der Geldwäsche in Deutschland abgeben durfte und der Wissenschaftler Dirk Brockmann berichten konnte, wie Verbreitungsmodelle mit Hilfe von Flugdaten entstehen und was durch eine Datenspende-App ermittelte Fieberkarten aussagen und was nicht. Denn den größten Raum nahmen politische Themen ein.

Darum ging’s:

Wegducken oder rein ins Getümmel? Die Kernfragen, die weite Teile der Talkrunde bestimmen, sind von den Demonstrationen am vergangenen Wochenende geprägt.

Die Gäste:

Peter Tschentscher (SPD), Hamburger Bürgermeister

Kristina Dunz, Journalistin (Rheinische Post)

Sebastian Fiedler, Kriminalkommissar

Dirk Brockmann, Physiker beim RKI

Der Talkverlauf:

Gleich zu Beginn der Sendung steht Verständnis für Demonstranten auf dem Programm. Dass sie „genervt“ sind, dass die Zeit der vielen Einschränkungen lang wird, dass es Schwierigkeiten gibt, verstehe er gut, sagt der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. Er findet aber auch, man könne nicht einfach ignorieren, vor welch großen Probleme andere Länder wie Brasilien und die USA stünden, die Kontaktbeschränkungen nicht so frühzeitig und konsequent eingeführt hätten. „Deshalb setzen wir auf Erklären und Verständnis“, so Tschentscher.

Genau das erwartet Kristina Dunz jetzt von Politikern. Die stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion Berlin bei der „Rheinischen Post“ hofft, dass diese sich den Fragen der Bürger stellen und zurück zu der Offenheit finden, die die Anfangszeit der Pandemie prägte. Live-Übertragungen von Pressekonferenzen nach den Sitzungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und auch die täglichen RKI-Briefings hätten der Bevölkerung das Gefühl gegeben, es gehe gemeinschaftlich voran und Fragen würden beantwortet.

Doch seit die Ministerpräsidenten für ihre eigenen Lockerungspläne verantwortlich seien, hätten viele Menschen den Überblick verloren. „16 verschiedene Debatten über die Regelungen sind nicht unbedingt hilfreich“, bescheinigt auch der Kriminalkommissar Sebastian Fiedler, der vor vielen Jahren bei der Bereitschaftspolizei unter anderem bei Demonstrationen gearbeitet hat.

Dem Protest gegen Corona-Maßnahmen am Wochenende war der Hamburger Bürgermeister ganz nahe. Tschentscher berichtet, er habe im Rathaus gearbeitet, während sich draußen die Menschen versammelten. Ach ja? Moderator Markus Lanz präsentiert ein Foto von Tschentscher auf dem Rathausplatz – mit Mütze und offenbar inkognito. Er sei auf dem Weg aus dem Büro versehentlich auf der Demo gelandet, sagt Tschentscher dazu. Aus Sicherheitsgründen wolle er bei solchen Situationen nicht erkannt werden.

Als Gegenbeispiel lässt Lanz ein Video des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer einspielen, der bei einem Protest von Bürgern beschimpft wird. Es sei eine von dessen Stärken, sich in die „heiße“ Region zu begeben, urteilt Dunz. Sie kritisiert aber, dass Kretschmer den Bürgern ohne Maske entgegentrat. Tschentscher beharrt darauf, dass auch er ein Fan des Austausches mit Bürgern sei und etwa in Stadtteile reise, um zu erklären, warum Hamburg bestimmte Dinge mache. Aber ihm komme es auf ein sachliches Gespräch an.

Tschentscher erweist sich bei den Lockerungen als Fan der Merkel-Strategie: Einen Schritt gehen, zwei bis drei Wochen beobachten, wie er sich auf das Infektionsgeschehen auswirke, dann erst den nächsten Schritt angehen. „Das erfordert Disziplin, ist aber eine gute Strategie.“ Dieser Einschätzung pflichtet auch Brockmann bei: „Man muss Lockerungsschritte sequenziell durchführen.“

Für Tschentscher hört die Disziplin allerdings mit dem großen Plan nicht auf. So reagiert er prompt auf ein eingespieltes Video, in dem ein alter Mann unter Tränen berichtet, er habe seine im Altenheim wohnende Frau seit Wochen nicht gesehen. „Man muss sich die Mühe machen, jede Regelung in der Praxis zu Ende zu denken und da, wo es sinnvoll ist, einen Weg zu finden“, sagt Tschentscher.

Den Physiker Dirk Brockmann spricht Lanz auch auf die Woge negativer Gefühle an, die derzeit Wissenschaftler zu spüren bekommen. „Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so eine Art Grundwut, die schon länger gärt und durch diese Situation multipliziert wird“, sagt Brockmann. Dieser Groll beunruhige ihn zwar als gesellschaftliches Phänomen, aber nicht in seiner täglichen Arbeit.

Auch von Fiedler will Lanz etwas über Gefühle wissen. Als Polizist bei den Demonstrationen sei es doch „undankbar“, für Entscheidungen geradestehen zu müssen, die gar nicht im eigenen Bereich lägen, und zu versuchen, „gegen diese Art von Weltsicht vorzugehen“. Doch damit beißt der Moderator auf Granit. „Das ist nicht unsere Perspektive“, antwortet Fiedler. Er erklärt, dass Polizisten einen Eid auf die Verfassung geschworen haben und Versammlungsfreiheit in ihren Augen ein hohes Gut sei. „Wir schützen eine Versammlung ohne Blick auf ihr Thema.“

Fiedler verweist darauf, dass die Unterwanderung von Demonstrationen durch Extremisten nicht neu sei. Nicht nur bei Pegida-Märschen, sondern auch bei Protesten gegen Polizeiaufgabengesetze seien Gruppen aufgetaucht, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Seiner Ansicht nach müssten diejenigen, die dort für Grundrechte demonstrieren, sich viel deutlicher abgrenzen – und nach Hause gehen, wenn sich andere Gruppen in den Protest mischen.

Da hakt Dunz ein. Es sei schwierig, sich wegen Verschwörungstheoretikern und radikalen Gruppen von diesen Demonstrationen fernzuhalten, wenn man berechtigte Fragen und Kritik habe: „Wo sollen die Menschen sich denn artikulieren?“ Dunz plädiert dafür, ihnen einen Raum dafür zu geben und ihnen zuzuhören. Warnend erinnert sie daran, wie anfangs mit der AfD umgegangen wurde.