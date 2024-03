Linken-Politiker bei „Lanz“ Was Gregor Gysi Sahra Wagenknecht vorwirft

In der Einführung zur Talkshow „Markus Lanz“ am Dienstagabend spricht Moderator Markus Lanz über Russland, Putin und den Papst – auch mit Blick auf die mögliche Haltung von Gregor Gysi. Lanz‘ erste Frage an den Linken-Politiker zielt aber ins Innere des Bundestags: Wann Gysi die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zuletzt gesprochen habe. „Da waren wir im Fahrstuhl, ich habe guten Tag gesagt und sie auch“, sagt Gysi ungerührt. Er betont, dass das Verlassen der Partei und die Neugründung einer anderen Partei Wagenknechts gutes Recht sei. „Das Einzige, was ich ihr tatsächlich übel nehme, ist, dass sie die Mandate mitgenommen hat“, sagt Gysi. Schließlich habe die Linke den Wahlkampf für diese Politiker bezahlt und organisiert, Plakate geklebt und so fort. „Dann zu sagen: Ich nehme zehn Mandate mit, das finde ich ehrlich gesagt moralisch nicht vertretbar.“