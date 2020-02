TV-Nachlese zu „Markus Lanz“ : „Ich würde das Geschichtsbuch aufschlagen und Ludwig Erhard fragen“

Die Gäste bei "Markus Lanz" am 19. Februar 2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Suppenschüssel, alte Zöpfe, Fußball ohne Schiedsrichter: Walter Kohl kommt mit vielen Bildern zu „Markus Lanz“ – und fordert die Politik zum langfristigen Handeln auf.

Beim Talk von „Markus Lanz“ am Mittwochabend ging es um Thüringen, Rassismus und Zukunftsideen.

Walter Kohl, Unternehmer und Neumitglied in der CDU

Walter Kohl schweigt. Eine Dreiviertelstunde lang prasseln kritische Fragen auf den Thüringer CDU-Chef Mike Mohring ein. Die Journalistin Cerstin Gammelin und die Grünen-Politikerin Aminata Touré sind auch Teil der Diskussion um die Ursachen und Konsequenzen der Landtagswahl in Thüringen. Nur Kohl ergreift nicht das Wort.

Gerade als Gammelin der Debatte eine neue Richtung gibt mit der Frage, welche Möglichkeiten es denn nun noch gebe, das Dilemma in geordnete Bahnen zu lenken, bricht Moderator Markus Lanz ab: Nun solle der Unternehmer Walter Kohl über sein Buch sprechen. Er habe ja vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage.

Ein Rezept habe er nicht, sagt Kohl. Aus Thüringen könne man lernen, dass „die demokratischen Kräfte sich zusammenraufen müssen“. Der Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl empfiehlt ihnen, aus der Empörung herauszukommen und Ursachen zu hinterfragen, warum – nicht nur in Thüringen – die politischen Ränder immer stärker geworden sind.

Den häufig angebrachten Einwand, den Menschen ginge es doch gut, und dennoch gäbe es diesen Zustrom, will Kohl so nicht gelten lassen. Er plädiert auf eine differenzierte Sicht – und rückt dabei weitreichende Fragen in den Mittelpunkt. „Tesla ist mehr Wert als die VW-Gruppe und BMW zusammen – das sollte uns beschäftigen“, sagt er etwa. Themen wie Einwanderung, Klimakrise und Digitalisierung brauchten politische Ideen.