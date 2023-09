TV-Nachlese zu „Lanz“ „Ich bin kein Pazifist, aber ich bin Kriegsgegner“

An diesem Punkt ergänzt Münstermann, was gerade erst geschah: Baerbock hat für eine Pressekonferenz in der Ukraine einen Ort gewählt, an dem Korruption bekämpft wird. Nach Ansicht der Journalistin war das clever, weil es nicht brüskiert, aber ein klares Signal setzt. „Sie wollte aus deutscher Perspektive darauf aufmerksam machen, dass das noch nicht gut läuft in der Ukraine und dass das Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft sind.“