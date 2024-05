“Lanz“-Talk zur Krankenhausreform „Wir haben zu viel Politik für Lobbyisten gemacht“

Einigkeit besteht in der Runde darüber, dass 1720 Krankenhäuser in Deutschland zu viel sind. Dabei nennt Höning den Fachkräftemangel als Problem: „Wenn zu viele Krankenhäuser sich gegenseitig die Fachkräfte wegnehmen, ist das auch schlecht.“ Deshalb sieht auch sie einen dringenden Reformbedarf. Zum Beispiel müssten Fallpauschalen – also feste Summen für Leistungen wie Geburt, Blinddarmentfernung und so fort – wieder abgeschafft werden. Diese Maßnahme hätte dazu geführt, dass Krankenhäuser versuchten, die Anzahl ihrer Fälle in die Höhe zu treiben. Deshalb gäbe es beispielsweise kaum ein Land, in dem so viele Knie- Hüft- und Rückenoperationen durchgeführt würden wie in Deutschland – oft überflüssigerweise.