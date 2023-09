Industriestrompreis bei „Lanz“ „Die ersten CDU-Ministerpräsidenten sind ja auch schon umgefallen“

Der Wohlstand in Deutschland baue auf der industriellen Produktion auf, erklärt SPD-Generalsekretär Kühnert. „Und unser Interesse liegt darin, auch im regenerativen Zeitalter ein energieintensives Industrieland zu sein, wenn wir in 10, 15, 20 Jahren komplett mit erneuerbaren Energien wirtschaften müssen. Die Frage ist: Wie schaffen wir, diese Betriebe mit ihren Beschäftigten den Weg dorthin in einer Phase, in der anderswo die Energiepreise niedriger sind?“